Résultat des européennes à Juvigné : l'élection 2024 en direct

19:33 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Juvigné ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,92% à Juvigné, contre 22,06% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections des députés à Juvigné, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,2% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,13% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Que vont trancher les votants de Juvigné ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Juvigné. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Juvigné ? Juvigné avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,24%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 33,55% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,03% contre 56,97%. Le RN ratait aussi la première marche à Juvigné par la suite, lors des législatives, avec 16,88% au premier tour, contre 57,79% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Un score si élevé et si partagé dans les autres communes de la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Juvigné Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Juvigné, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 26,47% des votes face à Nathalie Loiseau à 22,06% et François-Xavier Bellamy à 11,27%. C'étaient alors 108 électeurs qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Juvigné Dans la ville de Juvigné, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,57%. Avec ses 17,62% d'agriculteurs pour 1 376 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (3,64%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Juvigné mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,09% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Juvigné ? Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Durant les élections européennes de 2019, parmi les 478 inscrits sur les listes électorales à Juvigné, 48,09% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 40% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Juvigné : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera l'abstention à Juvigné. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 001 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,78% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 20,88% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait capable d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Juvigné.