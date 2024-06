Résultat des européennes à Knutange : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Dernières élections en date, les législatives avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Knutange. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 39,53% au 1er tour et surtout 55,84% au deuxième, lui assurant la meilleure place du paysage local (Knutange ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait rassemblé 37,71% au 1er tour et 59,66% au second dans la ville.

12:45 - 35,27% pour Jordan Bardella en 2019 à Knutange Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Knutange, avec 35,27% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,66% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 7,84%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Knutange aux européennes Quel impact aura la population de Knutange sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 1319 habitants/km² et 47,58% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 15,87% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1924,39 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 17,05% et d'une population étrangère de 12,36% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Knutange mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,89% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Knutange Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 3 247 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, sur les 812 personnes en âge de voter à Knutange, 36,66% étaient allées voter. Le taux de participation était de 29,53% lors des élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Knutange, 78,34% des votants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Knutange : les européennes débutent La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Knutange. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 67,47% au premier tour et seulement 68,56% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Knutange ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 40,0% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 41,56% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.