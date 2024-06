Résultat des européennes à l'Albenc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à l'Albenc, le binôme Nupes avait en effet glané 31,52% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,47% à l'Albenc, contre 15,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à l'Albenc : les 15,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,4% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont trancher les électeurs de l'Albenc ? Le nombre de votes du RN sera un point d'observation clé pour ces élections européennes localement. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable au RN à l'Albenc ? Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de la France à l'Albenc au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,05% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,97% contre 51,03%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 25,4% des voix sur place, contre 31,52% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,39%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à l'Albenc, avec 24,84% des bulletins dans l'urne, soit 113 voix dans la ville, devant la liste de Yannick Jadot avec 18,46% suivie par Nathalie Loiseau avec 15,82%.

11:45 - Élections européennes à l'Albenc : un éclairage démographique Quel portrait faire de l'Albenc, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 298 habitants répartis dans 560 logements, ce village présente une densité de 118 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 648 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,46 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,52% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 49,1% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1157,36 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En somme, L'Albenc incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à l'Albenc Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À l'Albenc, 68,37% des électeurs avaient voté. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 325 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 482 personnes en âge de voter à l'Albenc, 52,74% avaient pris part au vote, contre une participation de 45,05% il y a 10 ans.

09:30 - Election à l'Albenc : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce dimanche, lors des européennes à l'Albenc, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,21% au premier tour. Au deuxième tour, 55,9% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière présidentielle, 22,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,73% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.