Résultat des européennes à Poliénas : l'élection 2024 en direct

19:32 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Poliénas à la loupe à gauche L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Poliénas, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,84% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,5% à Poliénas, contre 16,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national à Poliénas, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces européennes 2024. À Poliénas, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 29,13% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,46% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Poliénas penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Poliénas à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 28,46% des électeurs au 1er round. Pour le second tour de l'élection, c'est également elle qui l'emportait à Poliénas avec 52,09%, devant Emmanuel Macron à 47,91%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,87% des suffrages sur place, contre 29,84% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,11%).

12:45 - 29,13% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Poliénas Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Poliénas, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 29,13% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,51% et Yannick Jadot à 14,45%. Ce qui correspond à 127 électeurs dans la ville.

11:45 - Dynamique électorale à Poliénas : une analyse socio-démographique Dans la commune de Poliénas, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,57%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 442 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,79%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,2%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Poliénas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,32% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Poliénas L'analyse des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Durant les élections européennes 2019, 53,85% des personnes en capacité de participer à une élection à Poliénas s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 45,03% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Poliénas À Poliénas, la participation sera immanquablement l'une des clés de ces européennes. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 79,57% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,93% au deuxième tour, soit 677 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,64% au premier tour et seulement 49,77% au deuxième tour.