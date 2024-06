En direct

19:27 - À l'Escale, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 19,59% à l'Escale, contre 6,53% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement à l'Escale, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,36% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à l'Escale, entre les 19,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à l'Escale pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections européennes, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les instituts de sondage annoncent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 39% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de l'ancien Front national prenait la tête avec 32,47% au 1er tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,9% et 20,52% des voix. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi la cheffe du Rassemblement national qui gagnait avec 56,14%, devant Emmanuel Macron à 43,86%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 29,25% des suffrages sur place, contre 31,36% pour le binôme Nupes. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 50,52%, contre 49,48% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Que retenir des européennes à l'Escale en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à l'Escale, avec 29,1%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,59% et Yannick Jadot à 13,06%.

11:45 - L'Escale : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de l'Escale sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 10,3% et une densité de population de 69 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,23%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 543 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,11%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à l'Escale mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,9% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Européennes à l'Escale : retour sur la participation électorale L'étude des résultats des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 55,23% des inscrits sur les listes électorales de l'Escale avaient participé au vote, contre un taux de participation de 46,84% pour le scrutin de 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À l'Escale, 61,78% des votants avaient voté.

09:30 - Participation à l'Escale : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à l'Escale ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,34% au premier tour et seulement 46,64% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 991 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,05% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,28% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.