En direct

19:24 - À Malijai, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,16% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,45% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,96% à Malijai, contre 16,01% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Malijai : 16,01% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20,7% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,53% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Bardella font saliver à Malijai Le résultat de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Malijai semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Malijai. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 35,09% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 60,55% au deuxième. Le RN s'était placé devant les impétrants étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 23,16% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (20,53%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (39,45%) au second (Malijai n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,78% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,83%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,72%, devant Emmanuel Macron à 40,28%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Malijai Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble encore logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Malijai, à 35,48%, soit 215 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 16,01% et Manon Aubry à 7,92%.

11:45 - Malijai : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Malijai, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 002 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 113 entreprises, Malijai offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,11 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Malijai accueille une communauté diversifiée, avec ses 123 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 37,13% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 180,11 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Malijai, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Malijai : un aperçu détaillé La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 641 inscrits sur les listes électorales à Malijai, 51,9% étaient allés voter, contre une participation de 43,75% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Malijai Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs des européennes 2024 à Malijai. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,12% au premier tour. Au second tour, 45,36% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,04% au niveau de la localité. La participation était de 77,87% au premier tour, ce qui représentait 1 059 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.