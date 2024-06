Résultat des européennes à l'Île-Bouchard : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les suffrages de la coalition de gauche en question Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 7,58% à l'Île-Bouchard, contre 16,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à l'Île-Bouchard, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,28% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (5,48% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,06% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,45% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à l'Île-Bouchard, entre les 16,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,32% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À l'Île-Bouchard, une liste Bardella favorite ? Si en France entière, les instituts de sondage calculent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de l'Île-Bouchard plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle L'Île-Bouchard avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,17%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 28,32% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,19% contre 53,81%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 23,63% au premier tour, contre 26,85% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de l'Île-Bouchard, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à l'Île-Bouchard Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à l'Île-Bouchard, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 26,13% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,77% et François-Xavier Bellamy à 11,45%.

11:45 - Le poids démographique et économique de l'Île-Bouchard aux élections européennes Dans les rues de l'Île-Bouchard, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 573 habitants répartis dans 969 logements, cette commune présente une densité de 462 hab/km². Ses 128 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (35,6 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,29% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 379,99 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. L'Île-Bouchard manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à l'Île-Bouchard Au cours des scrutins européens précédents, les 1 605 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 664 personnes en âge de voter à l'Île-Bouchard, 54,03% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 42,34% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à l'Île-Bouchard ? À l'Île-Bouchard, la participation constituera l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,49% au premier tour et seulement 52,42% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 26,73% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 26,07% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.