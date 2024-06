En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À l'Union, qui va récupérer les 28,8% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 9,25% à l'Union, contre 26% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à l'Union, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,8% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à l'Union ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très scruté. À l'Union, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,67% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 16,92% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 Les électeurs de l'Union avaient offert à Marine Le Pen 16,92% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante de l'extrême droite avec 31,55% et 21,02% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 32,31% contre 67,69%. Au premier tour des législatives, L'Union, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 30,74%, alors que le RN sera derrière à 13,98%. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 à l'Union Regarder en arrière semble encore une fois pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à l'Union lors des dernières élections des eurodéputés, avec 26% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 17,67% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15,04%.

11:45 - Les données démographiques de l'Union révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections européennes, L'Union foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,31% de cadres supérieurs pour 12 358 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 417 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 13,32 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 36,46 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 283 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2838,12 €/mois, la commune désire un avenir prospère. L'Union incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à l'Union Au fil des dernières années, les 12 546 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes de 2019, le taux d'abstention s'élevait à 36,55% au sein de l'Union (Haute-Garonne). Le taux d'abstention était de 43,41% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À l'Union, 58,27% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à l'Union À l'Union, l'un des critères forts de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 39,78% au premier tour et seulement 42,9% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 10 035 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,66% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,24% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.