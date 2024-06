Résultat des européennes à la Bernerie-en-Retz : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à la Bernerie-en-Retz : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de la Bernerie-en-Retz mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 465 habitants/km² et un taux de chômage de 10,83%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (36,66%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 756 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,37%) et le nombre de résidences HLM (2,46% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 57,86%, comme à la Bernerie-en-Retz, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.