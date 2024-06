En direct

19:08 - À Pornic, que vont choisir les supporters de la Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann s'était arrogé 5,74% à Pornic, contre 31,05% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pornic, le binôme Nupes avait en effet glané 21,62% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella scrutés à Pornic Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pornic semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Pornic plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pornic lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,93%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 16,81%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,01% contre 67,99%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 13,95% au premier tour, contre 31,82% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Pornic, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Pornic Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Pornic lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 31,05%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella à la deuxième position avec 16,34% des suffrages.

11:45 - Comment la composition démographique de Pornic façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale européenne, Pornic se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 17 910 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 749 entreprises, Pornic est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (54,49 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 189 résidents étrangers, Pornic est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2604,95 euros/mois, la ville vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Pornic contribue à façonner l'avenir européen.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Pornic : les enseignements Au cours des scrutins européens précédents, les 18 355 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, 8 258 électeurs de Pornic s'étaient rendus aux urnes (soit 56,89%), contre un taux de participation de 50,75% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Pornic, 64,29% des votants avaient participé.

09:30 - La participation aux européennes à Pornic Ce dimanche, lors des européennes à Pornic, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 15 724 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,18% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,01% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,94% au premier tour et seulement 46,25% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Pornic.