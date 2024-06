Résultat des européennes à la Boisse : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,52% contre 28,84% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,58% contre 57,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 22,94% au premier tour, contre 27,15% pour le binôme Nupes. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à la Boisse

À la Boisse, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 312 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,28%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 001 €/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 167 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,23%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à la Boisse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,04% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.