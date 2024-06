En direct

19:15 - À Saint-Maurice-de-Beynost, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Maurice-de-Beynost, le binôme Nupes avait en effet glané 31,6% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,12% à Saint-Maurice-de-Beynost, contre 22,06% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Maurice-de-Beynost lors des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Maurice-de-Beynost semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les inscrits de Saint-Maurice-de-Beynost plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle La ville de Saint-Maurice-de-Beynost avait voté pour Marine Le Pen à 21,6% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe du RN avec 27,06% et 24,99% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,84% contre 61,16%. Avec 21,22%, le RN sera distancé ensuite par les 31,60% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Saint-Maurice-de-Beynost en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 23,35% des suffrages, soit 252 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 22,06% et Yannick Jadot à 14,37%.

11:45 - Saint-Maurice-de-Beynost : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Maurice-de-Beynost comme dans toute la France. Avec ses 4 155 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 288 entreprises, Saint-Maurice-de-Beynost offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,38 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Saint-Maurice-de-Beynost accueille une communauté diversifiée, avec ses 309 résidents étrangers, soit 7,60% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 47,87% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 809,90 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Maurice-de-Beynost, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Saint-Maurice-de-Beynost : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Maurice-de-Beynost, 70,15% des votants n'avaient pas participé. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 120 personnes en âge de voter à Saint-Maurice-de-Beynost, 54,06% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 62,76% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Maurice-de-Beynost À Saint-Maurice-de-Beynost, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,51% au premier tour et seulement 41,24% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 479 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,84% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 75,8% au premier tour, soit 1 879 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.