En direct

19:31 - À la Boussac, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était élevé à 6,41% à la Boussac, contre 11,9% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Boussac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,66% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à la Boussac à l'issue des européennes ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Boussac semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à la Boussac ? C'est sans doute l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de l'ancien Front national glanait 31,98% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,51% et 18,37% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,58% contre 51,42%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 22,53% des votes sur place, contre 30,80% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,63%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à la Boussac Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 33,41% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 11,9% et Yannick Jadot à 10,76%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec pas moins de 146 votants de la Boussac.

11:45 - Les enjeux locaux de la Boussac : tour d'horizon démographique Comment la population de la Boussac peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,59%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (81,09%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (69,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 446 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,27%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,2%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,64%, comme à la Boussac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - La Boussac : la mobilisation des citoyens aux européennes L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 47,07% des personnes habilitées à voter à la Boussac avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 56,86% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Boussac : scrutin en cours À la Boussac, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,57% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,04% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Palestine et Israël est en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de la Boussac .