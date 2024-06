En direct

19:31 - Les votes de la Nupes observés Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait atteint 6,83% à Epiniac, contre 22,94% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Epiniac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,66% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (2,8% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,89% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,58% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Epiniac ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Epiniac entre Jordan Bardella en 2019 (22,94%) et Marine Le Pen en 2022 (26,43% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Epiniac ? Epiniac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,43%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 32,49% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,63% contre 55,38%. Le RN ne convainquait pas plus à Epiniac quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17% au premier tour, contre 41,88% pour le binôme Les Républicains. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - À Epiniac, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Epiniac était composé de la liste de Yannick Jadot avec 14,89% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 22,94% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,94%, gagnante dans la commune.

11:45 - Epiniac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Epiniac, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 732 logements pour 1 417 habitants, la densité de la commune est de 58 hab/km². L'existence de 61 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,27 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 190,51 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Epiniac, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Européennes à Epiniac : retour sur la participation électorale Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'étude des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. A l'occasion des élections européennes de 2019, 44,2% des inscrits sur les listes électorales d'Epiniac (Ille-et-Vilaine) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 52,06% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Epiniac : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Epiniac ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 59,63% au premier tour et seulement 54,19% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Epiniac ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,25% au niveau de la localité, à comparer avec une participation de 80,98% au deuxième tour, ce qui représentait 894 personnes. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.