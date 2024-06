En direct

19:27 - À la Brillanne, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à la Brillanne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,65% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,41% à la Brillanne, contre 13,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 13,11% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 14,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à la Brillanne ? À la Brillanne, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,04% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 34,95% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à la Brillanne ? Le verdict de l'élection la plus récente est un élément instructif au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à la Brillanne. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 38,97% au 1er round et surtout 54,19% au 2e, lui promettant la meilleure place du paysage municipal (La Brillanne n'ayant qu'une circonscription). Il a même obtenu un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 34,95% au 1er tour et 67,26% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Brillanne, avec 35,04%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 13,11% et Yannick Jadot à 10,54%.

11:45 - Démographie et politique à la Brillanne, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Brillanne montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 154 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,47%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 362 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,80%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,85%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Brillanne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,66% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - La Brillanne : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 45,58% dans la commune de la Brillanne, à comparer avec un taux d'abstention de 55,92% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à la Brillanne : les leçons des précédentes élections Le taux de participation sera indéniablement un critère déterminant de ces élections européennes 2024 à la Brillanne. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 23,6% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 24,0% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français serait de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de la Brillanne (04700).