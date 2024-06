En direct

19:15 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Villeneuve fait envie à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,22% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,4% à Villeneuve, contre 19,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - À Villeneuve, une liste RN favorite ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeneuve semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune.

15:02 - Avantage Rassemblement à Villeneuve ? Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Villeneuve. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 31,65% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,46% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,15%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,9%, devant Emmanuel Macron à 43,1%.

12:45 - À Villeneuve, Jordan Bardella en première position en 2019 Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 33,2% des voix avaient cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,36% et Yannick Jadot à 12,47%. Le mouvement d'extrême droite avait rassemblé ainsi 506 électeurs de Villeneuve.

11:45 - Villeneuve : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Villeneuve, les élections sont en cours. Avec ses 4 355 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 323 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,44 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 149 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette diversité sociale, près de 43,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 658,38 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Villeneuve, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Villeneuve : la mobilisation des électeurs aux européennes L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections européennes de 2019, le taux de participation représentait 49,41% des votants de Villeneuve. La participation était de 42,73% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes commencent à Villeneuve : l'abstention en question Le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur clé de ces européennes 2024 à Villeneuve. L'inflation qui pèse sur les finances des ménages serait de nature à de faire augmenter la participation à Villeneuve (04180). A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,1% au sein de la localité, à comparer avec un taux de participation de 75,15% au deuxième tour, ce qui représentait 2 501 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,02% au premier tour et seulement 42,6% au second tour. Quelle sera la participation à Villeneuve pour les élections européennes ?