Résultat des européennes à la Broque : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 346 votants de la Broque avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit ainsi 35,38% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,2% et Yannick Jadot à 8,69%.

11:45 - La Broque et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Comment la population de la Broque peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,09%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (73,17%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2081,08 euros par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 946 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,27%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Broque mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,6% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.