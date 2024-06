Résultat des européennes à Rothau : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Rothau Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Rothau semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements de 2022 Regarder dans le rétro pour analyser le verdict des urnes le plus récent semble une évidence au moment d'une autre élection. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Rothau. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 34,12% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 57,60% au 2e, le plaçant au sommet à l'échelle communale. Le RN avait battu les candidats estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,99% et Les Républicains avec 18,25% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (42,40%) au second (Rothau n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,96% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,71%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 65,91%, devant Emmanuel Macron à 34,09%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Rothau Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? A l'époque, à Rothau, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, cumulant 42,01% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,34% et Nicolas Dupont-Aignan à 6,97%. Dans le détail, 205 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Rothau : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Rothau montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,12% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,32%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 426 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (21,84%) et le nombre de résidences HLM (4,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Rothau mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,0% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Rothau : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Rothau, 71,96% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 513 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, sur les 517 personnes en âge de voter à Rothau, 46,04% étaient allées voter. Le taux de participation était de 32,28% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Rothau : l'abstention au cœur des préoccupations À Rothau, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés des européennes 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 70,03% au premier tour, soit 806 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 36,69% au premier tour. Au second tour, 36,49% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Rothau pour les élections européennes ? Les jeunes générations montrent généralement un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?