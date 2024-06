En direct

19:27 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à la Cavalerie pour ces européennes ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 16,86% à la Cavalerie, contre 4,22% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des législatives. Au cours du premier tour des élections des députés à la Cavalerie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,17% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à la Cavalerie, entre les 16,86% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,18% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à la Cavalerie lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Cavalerie semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la localité. Confirmation à venir ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à la Cavalerie ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à la Cavalerie. Ce dernier s'était placé en tête dans la ville avec 28,19% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (La Cavalerie ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,97% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,18% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,35%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59%, devant Emmanuel Macron à 41%.

12:45 - 33,72% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à la Cavalerie Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui s'était affichée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à la Cavalerie, avec 33,72% des voix, soit 144 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,86% suivie par Yannick Jadot avec 9,37%.

11:45 - La Cavalerie : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote de la Cavalerie, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 2 195 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 104 entreprises, La Cavalerie permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,34 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 875 résidents étrangers, représentant 39,99% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 4,97%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 1918,8 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À la Cavalerie, où la jeunesse représente 49% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Cavalerie ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Au moment des élections européennes de 2019, parmi les 452 personnes en âge de voter à la Cavalerie, 46,57% étaient restées chez elles, contre une abstention de 51,62% pour les élections européennes de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À la Cavalerie, 67,19% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à la Cavalerie ? À la Cavalerie, la participation constituera l'une des clés du scrutin européen 2024. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,08% des votants de la localité. L'abstention était de 23,8% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de ramener les habitants de la Cavalerie dans les isoloirs.