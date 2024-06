Résultat des européennes à la Celle-Saint-Avant : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Celle-Saint-Avant, qui va faire main basse les 16,33% de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 4,65% à la Celle-Saint-Avant, contre 18,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives à la Celle-Saint-Avant, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,33% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à la Celle-Saint-Avant, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces européennes 2024. À la Celle-Saint-Avant, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,28% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 35,67% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à la Celle-Saint-Avant ? Le verdict du test démocratique le plus récent est un indice clé au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le RN à la Celle-Saint-Avant. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 31,12% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,67% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 30% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,33%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,03%, devant Emmanuel Macron à 48,97%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à la Celle-Saint-Avant Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? 36,28% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 18,14% et Nicolas Dupont-Aignan à 8,37%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec pas moins de 156 votants de la Celle-Saint-Avant.

11:45 - La Celle-Saint-Avant aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Celle-Saint-Avant montrent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 60 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,18%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 407 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,25%) et le nombre de résidences HLM (7,01% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à la Celle-Saint-Avant mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,59% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à la Celle-Saint-Avant Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À la Celle-Saint-Avant, 69,64% des électeurs avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, au moment des européennes, le taux de participation représentait 58,19% dans la commune de la Celle-Saint-Avant. La participation était de 44,59% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à la Celle-Saint-Avant : l'abstention en question La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à la Celle-Saint-Avant. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,24% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,11% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. Les jeunes générations manifestent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?