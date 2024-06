Résultat des européennes à la Chapelle-Bouëxic : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui vont désigner les supporters de la Nupes à la Chapelle-Bouëxic ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à la Chapelle-Bouëxic, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,96% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 8,2% à la Chapelle-Bouëxic, contre 21,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 21,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,67% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À la Chapelle-Bouëxic, une liste Bardella favorite ? Indicateur clé pour ce dimanche : La Chapelle-Bouëxic fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,5% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de la Chapelle-Bouëxic plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Chapelle-Bouëxic lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,67%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,85%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Chapelle-Bouëxic un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,19% au premier tour, contre 39,96% pour le binôme Nupes. Sur la commune de la Chapelle-Bouëxic, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à la Chapelle-Bouëxic Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à la Chapelle-Bouëxic, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, cumulant 23,5% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,29% et Yannick Jadot à 17,07%. Ce qui correspond à 106 votes dans la localité.

11:45 - Le poids démographique et économique de la Chapelle-Bouëxic aux élections européennes Quel portrait faire de la Chapelle-Bouëxic, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 673 logements pour 1 517 habitants, la densité de la commune est de 68 habitants par km². Ses 57 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 423 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,21 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,57% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 31,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 590,71 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À la Chapelle-Bouëxic, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - La Chapelle-Bouëxic : retour sur l'abstention aux dernières européennes Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Durant les élections européennes 2019, 55,29% des personnes aptes à voter à la Chapelle-Bouëxic avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,73% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Chapelle-Bouëxic : scrutin en cours À la Chapelle-Bouëxic, l'un des facteurs importants de ces européennes sera indéniablement le taux de participation. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français pourrait en effet impacter les décisions que prendront les habitants de la Chapelle-Bouëxic. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,61% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 16,21% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.