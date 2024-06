En direct

19:31 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Mernel ? L'autre source de doute qui entoure ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Mernel, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,37% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,47% à Mernel, contre 21,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 21,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,63% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,25% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Mernel ? Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Mernel entre Jordan Bardella en 2019 (21,65%) et Marine Le Pen en 2022 (27,76% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,76% contre 32,63% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,26% contre 58,74%. Le RN ratait aussi la première marche à Mernel quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 18,59% au premier tour, contre 33,25% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 52,57% sur la seule circonscription recouvrant Mernel.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Mernel en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 21,65% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 21,65%.

11:45 - Élections à Mernel : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Mernel, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 18,99% des résidents sont des enfants, et 8,15% de plus de 75 ans. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 387 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,99%) et le nombre de résidences HLM (1,36% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Mernel mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,66% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Mernel : ce qu'il faut savoir L'étude des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les européennes 2019, 52,23% des inscrits sur les listes électorales de Mernel avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,66% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Mernel : les leçons des précédentes élections À Mernel, l'une des clés des européennes sera l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient ramener les électeurs de Mernel vers les urnes. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 79,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 78,81% au deuxième tour, ce qui représentait 625 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,68% au premier tour et seulement 49,94% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mernel pour les européennes ?