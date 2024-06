Résultat des européennes à la Chapelle-Chaussée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les électeurs de la gauche unie en question Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 7,19% à la Chapelle-Chaussée, contre 22,25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à la Chapelle-Chaussée, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,05% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,79% pour Yannick Jadot, 2,94% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,84% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (19,33% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,22% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont choisir les électeurs de la Chapelle-Chaussée ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points entre son résultat des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% voire plus à la Chapelle-Chaussée ce 9 juin.

15:02 - Les électeurs de la Chapelle-Chaussée plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,18% contre 29,71% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,64% contre 62,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,82% au premier tour, contre 33,05% pour le binôme Nupes. Sur la commune de la Chapelle-Chaussée, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à la Chapelle-Chaussée Regarder en arrière semble encore une fois logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux européennes à l'époque localement. Le jeune loup achevait la campagne troisième, avec 15,96%, derrière Nathalie Loiseau avec 22,25% et Yannick Jadot avec 19,33%.

11:45 - Les données démographiques de la Chapelle-Chaussée révèlent les tendances électorales Dans la commune de la Chapelle-Chaussée, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,97% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 49,05% de population active et une densité de population de 84 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 486 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) et le nombre de résidences HLM (3,66% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, de 7,29% à la Chapelle-Chaussée, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Européennes à la Chapelle-Chaussée : état des lieuxde la participation L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,33% des électeurs de la Chapelle-Chaussée. Le taux d'abstention était de 53,82% en 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à la Chapelle-Chaussée ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à la Chapelle-Chaussée ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,66% au premier tour. Au deuxième tour, 51,02% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à la Chapelle-Chaussée pour les élections européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 19,74% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,92% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.