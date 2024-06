En direct

19:31 - À Langan, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,34% à Langan, contre 23,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Langan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,99% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Langan, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement. On note que Langan fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Langan lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,44%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,17%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 32,99% contre 67,01%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,11% au premier tour, contre 34,99% pour le binôme Nupes. Au deuxième round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va cumuler le plus de voix, avec 51,16% sur l'unique circonscription couvrant Langan.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Langan il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Avec un résultat de 22,19%, Jordan Bardella avait été devancé aux élections du Parlement européen à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 23,31% des électeurs.

11:45 - Comment la composition démographique de Langan façonne les résultats électoraux ? À Langan, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 25,09% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 3,57% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (9,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 411 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,51%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,65%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Langan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,94% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Langan : la mobilisation des électeurs aux européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. L'étude des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, lors des élections européennes, 48,26% des inscrits sur les listes électorales de Langan avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 59,68% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Langan pour les élections européennes À Langan, le taux de participation constituera l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 799 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,58% avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,48% au premier tour, soit 651 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?