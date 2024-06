Résultat des européennes à la Chartre-sur-le-Loir : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les habitants de la Chartre-sur-le-Loir plutôt favorables à Macron à la présidentielle La Chartre-sur-le-Loir avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,03%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 29,59% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 46,3% contre 53,7%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 27,04% au premier tour, contre 27,04% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à la Chartre-sur-le-Loir en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 132 votants de la Chartre-sur-le-Loir avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané 26,14% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,6% et François-Xavier Bellamy à 13,07%.

11:45 - Les données démographiques de la Chartre-sur-le-Loir révèlent les tendances électorales Dans les rues de la Chartre-sur-le-Loir, le scrutin est en cours. Dotée de 958 logements pour 1 370 habitants, la densité de la commune est de 175 hab par km². L'existence de 137 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 11,41 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 44,7 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 40,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 25,86% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 307,23 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Chartre-sur-le-Loir s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à la Chartre-sur-le-Loir Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 535 personnes en âge de voter à la Chartre-sur-le-Loir, 49,53% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 52,36% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Participation à la Chartre-sur-le-Loir : que retenir des précédentes élections ? À la Chartre-sur-le-Loir, la participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,23% au premier tour. Au second tour, 51,35% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Chartre-sur-le-Loir ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,53% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 27,57% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.