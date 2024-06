Résultat des européennes à Marçon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat à Marçon pour les candidats de Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection du Parlement européen, localement. Si en France entière, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à environ 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Marçon. Ce dernier s'était élevé en tête dans la localité avec 35,33% au premier round avant un formidable 52,71% au 2e, lui assurant d'être au sommet à l'échelon local sur l'unique circonscription du secteur. Il a même fait plus de voix aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 34,31% au premier tour et 53,45% au deuxième dans la ville.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Marçon, avec 33,17% des suffrages exprimés, soit 137 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,71% et la liste François-Xavier Bellamy avec 11,62%.

11:45 - Démographie et politique à Marçon, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Marçon comme partout ailleurs. Dotée de 623 logements pour 1 070 habitants, la densité de la commune est de 34 hab par km². Ses 53 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 314 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,26 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 30,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 41,08% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 396,15 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Marçon incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Etude de la participation lors des élections européennes à Marçon L'analyse des élections précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 42,75% au niveau de Marçon, contre un taux d'abstention de 46,67% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Marçon Ce dimanche, lors des européennes à Marçon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,08% au premier tour et seulement 52,81% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 836 personnes en âge de voter au sein de la localité, 79,74% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 79,43% au premier tour, c'est-à-dire 664 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.