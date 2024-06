En direct

19:21 - À la Couture-Boussey, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,15% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,39% à la Couture-Boussey, contre 18,41% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à la Couture-Boussey Le score en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections 2024 au niveau local. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à la Couture-Boussey. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à la Couture-Boussey Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à la Couture-Boussey. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 32,71% au premier tour et surtout 55,77% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,25% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,21%, devant Emmanuel Macron à 43,79%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à la Couture-Boussey Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 275 habitants de la Couture-Boussey passés par les bureaux de vote avaient été séduits par le RN à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait ainsi 35,9% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,41% et Yannick Jadot à 9,4%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Couture-Boussey : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Couture-Boussey, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 306 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 139 entreprises, La Couture-Boussey se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,46 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,86% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,22%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 796 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. La Couture-Boussey incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à la Couture-Boussey : les chiffres clés Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, sur les 793 personnes en âge de voter à la Couture-Boussey, 48,41% étaient allées voter, contre une participation de 39,58% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à la Couture-Boussey pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Couture-Boussey ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,93% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 72,35% au premier tour, c'est-à-dire 1 214 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,19% au premier tour. Au second tour, 46,13% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à la Couture-Boussey ? L'inflation serait par exemple en mesure de ramener les électeurs de la Couture-Boussey (27750) vers les urnes.