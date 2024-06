En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à la Ferté-Milon ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,18% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,28% à la Ferté-Milon, contre 15,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à la Ferté-Milon avant les européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, La Ferté-Milon semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à la Ferté-Milon Le résultat du scrutin le plus récent peut sembler un élément précieux au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un bon résultat pour le RN à la Ferté-Milon. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 40,10% au 1er round avant un formidable 66,30% au second (La Ferté-Milon ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 38,53% au premier tour et 62,26% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à la Ferté-Milon, avec 38,46% des suffrages, soit 270 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,67% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,54%.

11:45 - Les données démographiques de la Ferté-Milon révèlent les tendances électorales Dans les rues de la Ferté-Milon, le scrutin est en cours. Avec ses 2 047 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 97 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 577 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,7 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,92% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 507 €/an, la ville ambitionne plus de prospérité. À la Ferté-Milon, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Participation aux européennes à la Ferté-Milon : facteurs et implications Au fil des dernières années, les 2 164 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des précédentes européennes, parmi les 724 personnes en âge de voter à la Ferté-Milon, 53,94% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,53% il y a dix ans. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Ferté-Milon : les européennes débutent À la Ferté-Milon, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux des européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,31% au premier tour. Au deuxième tour, 59,96% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Ferté-Milon ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,71% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 30,71% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.