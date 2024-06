En direct

19:27 - À la Flamengrie, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 2,91% à la Flamengrie, contre 18,02% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à la Flamengrie, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,79% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella observés à la Flamengrie A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes 2024 sera très analysé. Les sondages d'opinion dessinent un RN entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 55% à la Flamengrie, soit 10 points de plus également que ses 45,06% au niveau local. Mais La Flamengrie n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à la Flamengrie Se tourner vers le plus récent scrutin semble une évidence au moment de l'élection du jour. Même si ceci a aussi ses biais…Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant résultat pour le RN à la Flamengrie. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 40,14% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 50,49% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 47,55% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,51%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 69,07%, devant Emmanuel Macron à 30,93%.

12:45 - À la Flamengrie, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Flamengrie, à 45,06%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,02% et Yannick Jadot à 6,98%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à la Flamengrie Devant le bureau de vote de la Flamengrie, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 093 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 38 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (81,76 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,1% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 131,63 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À la Flamengrie, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à la Flamengrie Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 108 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 53,0% des inscrits sur les listes électorales de la Flamengrie. L'abstention était de 60,22% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à la Flamengrie sont lancées À la Flamengrie, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'ampleur de la participation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de la Flamengrie (02260). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,84% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 76,93% au premier tour, ce qui représentait 597 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,23% au premier tour. Au second tour, 40,56% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à la Flamengrie ?