Résultat des européennes à la Flotte : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Flotte

A mi-chemin des élections européennes, La Flotte fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 017 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 456 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 955 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 21 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,19 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 41,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2356,44 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour résumer, La Flotte incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.