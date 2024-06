Résultat des européennes à la Force : l'élection 2024 en direct

11:45 - La Force : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à la Force comme dans toute la France. Avec ses 2 658 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 117 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 15,94 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,98 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 41,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,42%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 20 392 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À la Force, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.