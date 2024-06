En direct

19:28 - Les électeurs de la gauche unie très suivis L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 21,84% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,86% à la Fouillade, contre 26,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Bardella scrutés à la Fouillade Les instituts de sondage imaginent une liste RN à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'approcher de 30% à la Fouillade, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de la Fouillade penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle La Fouillade avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 25,34% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 42,77% contre 57,23%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Fouillade par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,45% au premier tour, contre 28,35% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 56,11% sur la seule circonscription recouvrant La Fouillade.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à la Fouillade en 2019 ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Avec un résultat de 20,04%, Bardella avait été battu à l'occasion des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 26,4% des suffrages exprimés.

11:45 - La Fouillade : élections européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Fouillade comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 13,68% d'agriculteurs pour 1 104 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 656 foyers fiscaux. Dans le bourg, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 40,88 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 48,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 29,12% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 243,02 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Finalement, La Fouillade incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La Fouillade : analyse du niveau d'abstention aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À la Fouillade, 54,96% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 134 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 39,48% des inscrits sur les listes électorales de la Fouillade avaient boudé les urnes. L'abstention était de 46,71% il y a dix ans.

09:30 - Participation à la Fouillade : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à la Fouillade ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,33% au premier tour. Au deuxième tour, 43,2% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 928 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,32% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,69% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.