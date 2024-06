En direct

19:23 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des 35,99% de la Nupes à la Frénaye ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections du Parlement à la Frénaye, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,99% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 7,35% à la Frénaye, contre 20,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella scrutés à la Frénaye A noter : La Frénaye fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,93% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à la Frénaye ? La Frénaye avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,68%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,01% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 46,48% contre 53,52%. Le RN ne convainquait pas plus à la Frénaye par la suite, lors des élections du Parlement, avec 26,83% au premier tour, contre 35,99% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Frénaye, avec 30,93%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 20,75% et Yannick Jadot à 8,89%.

11:45 - Élections à la Frénaye : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Frénaye, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 885 logements pour 2 081 habitants, la densité de la ville est de 213 habitants/km². Ses 77 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (87,91 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 44,13% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 673,96 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À la Frénaye, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - À la Frénaye, quelle participation aux précédentes européennes ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 818 inscrits sur les listes électorales à la Frénaye, 50% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 62,16% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À la Frénaye, 66,69% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Frénaye : les européennes débutent L'une des grandes inconnues des européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à la Frénaye. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,21% au premier tour et seulement 47,49% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 629 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,08% avaient pris part à l'élection. La participation était de 75,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 232 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.