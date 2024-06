En direct

19:09 - À Port-Jérôme-sur-Seine, qui va profiter des 31,27% de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Port-Jérôme-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,93% à Port-Jérôme-sur-Seine, contre 17,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Port-Jérôme-sur-Seine avant les européennes Si au niveau national, les sondages d'opinion dessinent une évolution du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Port-Jérôme-sur-Seine ? Marine Le Pen a énormément séduit à Port-Jérôme-sur-Seine à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 32,34% des électeurs au 1er round. Pour le 2e tour du scrutin, c'est également elle qui avait le plus convaincu à Port-Jérôme-sur-Seine avec 50,85%, devant Emmanuel Macron à 49,15%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 30,45% des suffrages sur place, contre 31,27% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,93%).

12:45 - 30,32% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Port-Jérôme-sur-Seine Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 30,32% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,67% et Yannick Jadot à 9%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi 1098 électeurs de Port-Jérôme-sur-Seine.

11:45 - Élections européennes à Port-Jérôme-sur-Seine : un éclairage démographique Quelle influence les habitants de Port-Jérôme-sur-Seine exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 519 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,47%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (84,18%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 349 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,01%) et le nombre de résidences HLM (24,82% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Port-Jérôme-sur-Seine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,03% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Européennes à Port-Jérôme-sur-Seine : retour sur la participation électorale Au fil des dernières années, les 10 559 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes 2019, 50,49% des inscrits sur les listes électorales de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 38,11% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Abstention à Port-Jérôme-sur-Seine : que retenir des précédentes élections ? L'une des clés des européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Port-Jérôme-sur-Seine. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,12% au premier tour et seulement 44,57% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 7 240 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,17% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,09% au second tour, soit 5 511 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.