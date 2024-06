Résultat des européennes à la Guerche-sur-l'Aubois : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon résultat pour le RN à la Guerche-sur-l'Aubois. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 33,96% au 1er tour et surtout 56,88% au 2e, le plaçant au plus haut niveau du paysage local sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,74% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,42%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,61%, devant Emmanuel Macron à 41,39%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Guerche-sur-l'Aubois : perspectives électorales

Dans les rues de la Guerche-sur-l'Aubois, le scrutin est en cours. Dotée de 1 930 logements pour 3 162 habitants, la densité de la ville est de 63 hab par km². Avec 149 entreprises, La Guerche-sur-l'Aubois offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 27 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,07 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,85%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2074,52 € par mois. Pour conclure, à la Guerche-sur-l'Aubois, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.