Résultat des européennes à la Haye-Pesnel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À la Haye-Pesnel, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,08% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,78% à la Haye-Pesnel, contre 25,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à la Haye-Pesnel : les 25,51% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,81% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à la Haye-Pesnel pour la liste RN ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prédite par les sondeurs à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 32% à la Haye-Pesnel. Un calcul qui semble coller avec les suffrages déjà grattés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Avantage Hayer à la Haye-Pesnel ? La Haye-Pesnel avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,51%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 36,45% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,94% contre 60,06%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,06% au premier tour, contre 40,81% pour le binôme LREM. Sur la commune de la Haye-Pesnel, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - À la Haye-Pesnel, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à la Haye-Pesnel était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,51% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,78% et Yannick Jadot avec 12,76%.

11:45 - Dynamique électorale à la Haye-Pesnel : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à la Haye-Pesnel comme dans toute la France. Avec une population de 1 262 habitants répartis dans 783 logements, ce bourg présente une densité de 216 hab/km². Avec 112 entreprises, La Haye-Pesnel offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (33,08 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 24,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 613,77 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À la Haye-Pesnel, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à la Haye-Pesnel L'analyse des précédentes élections permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Pendant les européennes 2019, 476 inscrits sur les listes électorales de la Haye-Pesnel (Manche) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,07%), contre un taux de participation de 48,52% pour les européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À la Haye-Pesnel, 54,6% des votants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Haye-Pesnel : la participation au cœur des préoccupations À la Haye-Pesnel, l'une des clés des européennes 2024 sera immanquablement la participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,82% dans la ville. Le taux d'abstention était de 22,5% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,66% au premier tour. Au second tour, 46,86% des votants ne se sont pas déplacés. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?