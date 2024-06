Résultat des européennes à la Meauffe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à la Meauffe pour ces européennes ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6% à la Meauffe, contre 27,11% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Meauffe, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,14% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à la Meauffe pour les candidats RN ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement. On remarque que La Meauffe fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,11% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer à la Meauffe ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à la Meauffe avec 20,03% contre 36,93% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 36,95% contre 63,05%. Le RN ne convainquait pas plus à la Meauffe un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,94% au premier tour, contre 37,06% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Meauffe lors des précédentes élections des députés européens, avec 27,11% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 23,11% dans la ville. Yannick Jadot échouait troisième, avec 10%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Meauffe : perspectives électorales Quel portrait faire de la Meauffe, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 002 habitants répartis dans 484 logements, cette localité présente une densité de 104 hab par km². Ses 35 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 315 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 17,15 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 9,81 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 292,49 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à la Meauffe écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - À la Meauffe, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens précédents. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 466 personnes en âge de voter à la Meauffe, 42,04% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,22% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à la Meauffe ? La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes à la Meauffe. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,48% au premier tour. Au deuxième tour, 48,19% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 773 personnes en âge de voter dans la localité, 16,04% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,22% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.