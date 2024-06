Résultat des européennes à la Pacaudière : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 1,84% à la Pacaudière, contre 18,42% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Pacaudière, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,63% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,72% pour Yannick Jadot, 4,8% pour Fabien Roussel et 0,69% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à la Pacaudière pour la liste Rassemblement national ? On note que La Pacaudière fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,68% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de la Pacaudière penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La communauté électorale de la Pacaudière s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans. La leader du Rassemblement national finissait avec 31,05% au premier round. Elle elle conservait son avantage au second tour avec 53,7%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 16,71% des voix sur place, contre 41,51% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (79,32%).

12:45 - Quel était le résultat des européennes à la Pacaudière en 2019 ? Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? A l'époque, à la Pacaudière, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, cumulant 33,68% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,42% et François-Xavier Bellamy à 11,58%. Ce qui correspond à 128 bulletins dans la ville.

11:45 - Élections à la Pacaudière : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Pacaudière comme dans toute la France. Avec une population de 1 050 habitants répartis dans 590 logements, cette localité présente une densité de 50 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 643 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (68,47 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 40,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,05% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 181,96 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à la Pacaudière écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à la Pacaudière Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 49,44% des personnes en capacité de voter à la Pacaudière avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 61,92% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À la Pacaudière, 70,34% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Participation à la Pacaudière : que retenir des précédentes élections ? À la Pacaudière, l'un des facteurs forts du scrutin européen sera indiscutablement le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à impacter la participation à la Pacaudière. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 23,42% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 23,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.