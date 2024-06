En direct

19:10 - Les supporters de la gauche unie scrutés L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à la Ravoire, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,66% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,8% à la Ravoire, contre 22,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Ravoire avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà forte à la Ravoire entre Jordan Bardella en 2019 (18,42%) et Marine Le Pen en 2022 (22,11% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants de la Ravoire plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Ravoire lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,46%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,11%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 38,78% contre 61,22%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Ravoire quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,84% au premier tour, contre 26,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de la Ravoire, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à la Ravoire Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Avec un résultat de 18,42%, Jordan Bardella avait été battu lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,8% des votes exprimés.

11:45 - La Ravoire : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de la Ravoire exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 1187 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,44%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (84,28%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 249 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,65%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Ravoire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,35% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - La Ravoire : la mobilisation des électeurs aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes atteignait 49,88%. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 47,19% des électeurs de la Ravoire (Savoie) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,43% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Ravoire : scrutin en cours L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'étendue de la participation à la Ravoire. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des Français, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de la Ravoire . En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,25% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.