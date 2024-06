Résultat des européennes à Saint-Baldoph : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Baldoph

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Baldoph, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 24,53% de cadres supérieurs pour 2 706 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 296 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 801 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 13,3 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,3 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 30,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,52%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 557 € par an. Pour résumer, à Saint-Baldoph, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.