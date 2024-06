Résultat des européennes à la Remuée : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Remuée lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,8%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,69%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Remuée un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 28,02% au premier tour, contre 31,49% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 57,51% sur la seule circonscription recouvrant La Remuée.

Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 159 électeurs de la Remuée avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 29,44% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,85% et Yannick Jadot à 10,19%.

11:45 - Élections européennes à la Remuée : un éclairage démographique

Comment la population de la Remuée peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 184 habitants/km² et un taux de chômage de 7,02%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 503 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,39%) et le nombre de résidences HLM (1,85% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à la Remuée mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,34% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.