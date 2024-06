Résultat des européennes à la Cerlangue : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les inscrits de la Cerlangue plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,66% contre 30,16% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 49,45% contre 50,55%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Cerlangue quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 27,61% au premier tour, contre 37,07% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de suffrages, avec 57,08% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à la Cerlangue, avec 30,18% des électeurs (166 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,73% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 8,36%.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Cerlangue et leurs implications électorales Quel impact auront les habitants de la Cerlangue sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 46 hab par km² et 44,94% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 6,67% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 526 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,61%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Cerlangue mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,15% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections européennes à la Cerlangue Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'étude des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, sur les 569 inscrits sur les listes électorales à la Cerlangue, 40,23% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 58,54% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à la Cerlangue À la Cerlangue, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,51% dans la ville, contre une abstention de 18,18% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,92% au premier tour et seulement 51,36% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à la Cerlangue ?