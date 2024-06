Résultat des européennes à la Roche-Blanche : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 6,45% à la Roche-Blanche, contre 27,54% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives à la Roche-Blanche, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,63% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à la Roche-Blanche avant les européennes ? Le nombre de bulletins du RN sera la clé du scrutin pour ces élections 2024 au niveau local. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 32% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte La Roche-Blanche avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,17%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 38,6% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,15% contre 63,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Roche-Blanche par la suite, lors des élections des députés, avec 20,91% au premier tour, contre 34,86% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - À la Roche-Blanche, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau gagnait à la Roche-Blanche lors des élections européennes à l'époque, avec 27,54%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 22,33% des voix.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Roche-Blanche Les données démographiques et socio-économiques de la Roche-Blanche mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 79 hab par km² et 47,42% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 6,86% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 433 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,58%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,40%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à la Roche-Blanche mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,73% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La Roche-Blanche : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 47,9% des électeurs de la Roche-Blanche. Le taux d'abstention était de 52,99% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à la Roche-Blanche ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à la Roche-Blanche ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet impacter le pourcentage de participation à la Roche-Blanche. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,67% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,65% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.