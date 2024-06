Résultat des européennes à Pouillé-les-Côteaux : l'élection 2024 en direct

La liste RN devrait se stabiliser à 40% à Pouillé-les-Côteaux si la tendance prévue par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage RN à Pouillé-les-Côteaux ?

La présidentielle avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle obtenait 31,87% au 1er round contre 26,06% pour Emmanuel Macron et 13,91% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,96% contre 54,04%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,47% des suffrages sur place, contre 29,61% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,33%.