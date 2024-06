Résultat des européennes à la Roche-Vineuse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national à la Roche-Vineuse avant les européennes Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 27% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à la Roche-Vineuse ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Roche-Vineuse lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,06%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 20,43%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,86% contre 64,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,65% au premier tour, contre 39,34% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à la Roche-Vineuse il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. La liste Bardella n'était que deuxième aux européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 28,36%, contre 17,46% pour le RN.

11:45 - La Roche-Vineuse : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Roche-Vineuse mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,33% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 44,02% de population active et une densité de population de 128 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 689 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,11%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Roche-Vineuse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,65% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Elections européennes passées à la Roche-Vineuse : état des lieuxde la participation Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À la Roche-Vineuse, 67,34% des habitants avaient participé. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 55,37% des électeurs de la Roche-Vineuse avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 47,48% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à la Roche-Vineuse : les leçons des précédentes élections À la Roche-Vineuse, l'une des clés du scrutin européen sera la participation. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de la Roche-Vineuse (71960). Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 84,24% des électeurs de la commune, contre une participation de 79,77% au deuxième tour, soit 982 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,39% au premier tour et seulement 51,73% au second tour.