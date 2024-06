Résultat des européennes à la Salvetat-sur-Agout : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Salvetat-sur-Agout, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,62% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,07% à la Salvetat-sur-Agout, contre 16,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 16,76% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,55% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,42% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de droite à la Salvetat-sur-Agout ? Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella va être le déterminant localement pour ces élections européennes 2024. À la Salvetat-sur-Agout, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,53% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,6% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros démarrage pour le RN à la Salvetat-sur-Agout. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 27,05% au premier round et surtout 64,30% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,6% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,09%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,07%, devant Emmanuel Macron à 44,93%.

12:45 - À la Salvetat-sur-Agout, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 33,53% des votes, soit 172 voix, face à Nathalie Loiseau à 16,76% et Yannick Jadot à 10,72%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Salvetat-sur-Agout Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Salvetat-sur-Agout montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 22% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,59%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (66,1%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (71,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 507 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,48%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,68%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 64,25%, comme à la Salvetat-sur-Agout, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À la Salvetat-sur-Agout, quelle participation aux européennes ? L'analyse des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, parmi les 550 personnes en âge de voter à la Salvetat-sur-Agout, 42,95% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,68% en 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Les européennes à la Salvetat-sur-Agout sont lancées À la Salvetat-sur-Agout, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 77,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,25% au deuxième tour, ce qui représentait 686 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du quotidien pourraient en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de la Salvetat-sur-Agout.