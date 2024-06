Résultat des européennes à la Sauve : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les électeurs de la Nupes scrutés En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 26,02% à la Sauve, contre 6,76% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à la Sauve, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,32% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste RN favorite à la Sauve pour les européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à la Sauve entre Jordan Bardella en 2019 (23,77%) et Marine Le Pen en 2022 (28,6% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à la Sauve ? L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle rassemblait 28,6% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,24% et 21,57% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,78% contre 52,22%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,5% des votes sur place, contre 29,32% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,14%).

12:45 - 26,02% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à la Sauve Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à la Sauve était composé de la liste de Yannick Jadot avec 13,73% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 23,77% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,02%, couronnée dans la commune.

11:45 - La Sauve : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de la Sauve, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,79% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 77 hab/km² et 47,57% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 537 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (4,12% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à la Sauve mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,94% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à la Sauve Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%. Au cours des derniers scrutins européens, les 1 639 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 52,08% des électeurs de la Sauve, à comparer avec une abstention de 56,69% pour les européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur La Sauve Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à la Sauve ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,0% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une participation de 78,97% au premier tour, soit 890 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,94% au premier tour et seulement 45,5% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Sauve cette année ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres pousser les habitants de la Sauve à ne pas rester chez eux.