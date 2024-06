Résultat des européennes à la Terrasse : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à la Terrasse : un éclairage démographique

Dans la ville de la Terrasse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,6% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 271 habitants par km² et 47,46% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,03%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,69%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,67%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Terrasse, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.