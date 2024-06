Résultat des européennes au Touvet : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 20,02% contre 28% pour Emmanuel Macron et 20,37% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,11% contre 34,89% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,17%, alors que les candidats Nupes obtiendront 34,05% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Tendances démographiques et électorales au Touvet : ce qu'il faut retenir

Quel portrait faire du Touvet, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 481 logements pour 3 076 habitants, la densité de la ville est de 279 hab par km². L'existence de 341 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 18,73 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 24,54 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 28,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2840,2 € par mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Au Touvet, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.