Résultat des européennes à la Tour-en-Maurienne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à la Tour-en-Maurienne ? On remarque que La Tour-en-Maurienne fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,19% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à la Tour-en-Maurienne pendant la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 30,36% des suffrages dès le 1er tour. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui se plaçait en tête à la Tour-en-Maurienne avec 52,6%, devant Emmanuel Macron à 47,4%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,77% des voix sur place, contre 48,82% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 76,67%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Tour-en-Maurienne, à 32,19%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,67% et Yannick Jadot à 11,81%.

11:45 - Les données démographiques de la Tour-en-Maurienne révèlent les tendances électorales À la Tour-en-Maurienne, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,82% et une densité de population de 40 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (64,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 559 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,73%) et le nombre de résidences HLM (1,64% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 24,73%, comme à la Tour-en-Maurienne, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

10:30 - La Tour-en-Maurienne : analyse du pourcentage d'abstention aux européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 55,77% des électeurs de la Tour-en-Maurienne, contre une participation de 46,22% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à la Tour-en-Maurienne Ce 9 juin, lors des élections européennes à la Tour-en-Maurienne, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,87% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 78,87% au second tour, soit 769 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,51% au premier tour et seulement 52,57% au second tour.